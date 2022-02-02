Администрация Пскова поздравила почётного гражданина города Валерия Павлова с 75-летием

14:31, 02 февраля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин от имени администрации и себя лично поздравил с 75-летием почётного гражданина города Валерия Павлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ваш юбилей – это прекрасная возможность сказать вам теплые слова благодарности и искренней признательности за многолетний труд на благо города Пскова. Вы по праву снискали уважение и авторитет среди земляков, которые присвоили вам высокий статус почётного гражданина нашего города», – отметил Борис Елкин.

По его словам, будучи директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Валерий Павлов на протяжении многих лет отдавал все свои знания, бесценный опыт и профессионализм делу его становления и развития.

«Псковичи ценят вас за неравнодушие и активную гражданскую позицию – на протяжении нескольких лет вы успешно трудитесь на благо Родины в Общественной палате Псковской области», – подчеркнул Борис Елкин и пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческого и жизненного долголетия, душевного спокойствия, оптимизма, исполнения желаний.

«Пусть в вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вам радость и отличное настроение», – добавил глава администрации Пскова.

Напомним, Валерий Павлов родился в Пскове 2 февраля 1947 года. Окончил областное музыкальное училище и филологический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова. В 1991 году он был избран директором на общем собрании коллектива Псковского областного драматического театра имени А. С. Пушкина и занимал эту должность до 2009 года.

Валерий Павлов – член и эксперт всех пяти составов Общественной палаты Псковской области со дня её основания в 2009 году и по настоящий день. В 2011 году единогласно был избран секретарем Общественной палаты Псковской области и занимал эту должность до 2018 года.

Являясь с 2009 по 2020 год доцентом кафедры культурологии и музеологии Псковского государственного университета, вёл большую научно-педагогическую и воспитательную работу со студентами. Организовывал деятельность волонтёров, научно-просветительские конференции, читал лекции в Школе общественного контролёра.

Он также является автором более 100 научно-популярных публикаций в театральной и местной периодической печати, а также руководителем проектов издания книг об истории псковского театра – сборников «Псковские сезоны».