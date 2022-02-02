Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Администрация Пскова поздравила почётного гражданина города Валерия Павлова с 75-летием

Глава администрации Пскова Борис Елкин от имени администрации и себя лично поздравил с 75-летием почётного гражданина города Валерия Павлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ваш юбилей – это прекрасная возможность сказать вам теплые слова благодарности и искренней признательности за многолетний труд на благо города Пскова. Вы по праву снискали уважение и авторитет среди земляков, которые присвоили вам высокий статус почётного гражданина нашего города», – отметил Борис Елкин.

По его словам, будучи директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Валерий Павлов на протяжении многих лет отдавал все свои знания, бесценный опыт и профессионализм делу его становления и развития.

«Псковичи ценят вас за неравнодушие и активную гражданскую позицию – на протяжении нескольких лет вы успешно трудитесь на благо Родины в Общественной палате Псковской области», – подчеркнул Борис Елкин и пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческого и жизненного долголетия, душевного спокойствия, оптимизма, исполнения желаний.

«Пусть в вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вам радость и отличное настроение», – добавил глава администрации Пскова.

Напомним, Валерий Павлов родился в Пскове 2 февраля 1947 года. Окончил областное музыкальное училище и филологический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова. В 1991 году он был избран директором на общем собрании коллектива Псковского областного драматического театра имени А. С. Пушкина и занимал эту должность до 2009 года.

Валерий Павлов – член и эксперт всех пяти составов Общественной палаты Псковской области со дня её основания в 2009 году и по настоящий день. В 2011 году единогласно был избран секретарем Общественной палаты Псковской области и занимал эту должность до 2018 года.

Являясь с 2009 по 2020 год доцентом кафедры культурологии и музеологии Псковского государственного университета, вёл большую научно-педагогическую и воспитательную работу со студентами. Организовывал деятельность волонтёров, научно-просветительские конференции, читал лекции в Школе общественного контролёра.

Он также является автором более 100 научно-популярных публикаций в театральной и местной периодической печати, а также руководителем проектов издания книг об истории псковского театра сборников «Псковские сезоны».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

02 февраля 2022

До 300 вызовов на дом ежедневно получают работники Псковской межрайонной больницы
02 февраля 2022

Диабетикам и непривитым надо особенно бояться омикрона – псковский врач
02 февраля 2022

Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году
02 февраля 2022

В Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса
02 февраля 2022

Началась видеотрансляция пресс-конференции о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области
02 февраля 2022

228 малышей родились в Пскове в январе
02 февраля 2022

До -13 градусов опустится температура воздуха в Псковской области предстоящей ночью
02 февраля 2022

Псковские зоозащитники срочно ищут «мамочку» для новорожденных щенков


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...