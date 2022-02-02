Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

22:00, 02 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области. На вопросы журналистов отвечали главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина и главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Для вас мы узнали, что:

в Псковской области наблюдается множество семейных очагов коронавируса;

диабетикам и непривитым надо особенно бояться омикрона. Именно эти группы пациентов находятся в зоне особого риска относительно нового штамма коронавируса;

от 200 до 300 вызовов на дом получают медработники Псковской межрайонной больницы за сутки;

вызывать скорую помощь в случае очень плохого самочувствия призывают псковичей;

псковичей просят не затруднять доступ к больным при вызове врача на дом;

никаких побочных эффектов у привитых от коронавируса 40 псковских подростков нет;

сейчас особенно важно вакцинироваться беременным и людям старше 60 лет.

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