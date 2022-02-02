Наталья Поклонская стала замглавы Россотрудничества

21:38, 02 февраля 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской заместителем руководителя Россотрудничества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в документе.

Указ вступил в силу 2 февраля.

Также президент России своим указом освободил Наталью Поклонскую от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде.