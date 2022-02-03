Более 277 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
277 066 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделал 284 581 житель региона, ревакцинировано 40 037 человек.
Всего использовано 80,3 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 76 578 человек, выздоровело 71 218 пациентов, умерли – 1 443.
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