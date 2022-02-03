Погоду и урожай предсказывали по сегодняшнему дню

07:00, 03 февраля 2022, ПАИ

3 февраля (21 января по старому стилю) чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика, родившегося в 1475 году в Греции, пишет calmed.ru.

Максим Грек переехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. До самой смерти он жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой лавре.

В народе Максима называли утешителем. Считалось, что он помогал людям в бедах – ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-то приходил ему на помощь, а по возможности отблагодарить делом.

В этот день также молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор и, держась за руки, вместе стряхивали с деревьев иней.

На Максима пытались предсказать погоду и урожай. Так, чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. Ясная заря говорила о морозе, а если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».