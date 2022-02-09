Дмитрий Быстров: Доходы Островского района кратно увеличились

11:10, 09 февраля 2022, ПАИ

Собственные доходы бюджета Островского района кратно выросли. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Глава района отметил, что итоги 2021 года положительные, невзирая на пандемию. Он также подчеркнул, что собственные доходы районного бюджета в прошлом году составили 160 млн рублей. В 2017 году цифра была на 40 млн рублей меньше. «И это говорит о том, что налоговая база – а мы сейчас в первую очередь говорим про налог НДФЛ, который поступает от зарплат, – динамично увеличивается. И такие показатели как раз демонстрируют, что создаются новые рабочие места, что идут инвестиции, что бизнесу если не очень комфортно, то, во всяком случае, неплохо работается на территории муниципалитета. И как прямое следствие, пополнение собственной налоговой базы», – пояснил он.

Дмитрий Быстров также обратил внимание на формирование комфортной городской среды и отметил, что в прошлом году было сделаны две территории общественного пользования, отремонтированы два двора, порядка 40 млн рублей в рамках нацпроекта БКД были направлены на развитие дорожной инфраструктуры муниципалитета. «Каждый год благодаря нацпроектам появляются новые объекты, или реконструируются существующие», – подчеркнул глава муниципалитета.