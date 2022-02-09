Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Островского района
В медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция главы Островского района Дмитрия Быстрова.
В ходе встречи он ответит на вопросы журналистов о социально-экономическом развитии муниципалитета, реализации инвестиционных проектов, качестве услуг ЖКХ, ремонте дорог, туристическом потенциале.
Отметим, что сомодератором пресс-конференции выступает главный редактор районной газеты «Островские вести» Нина Ильич.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
09 февраля 2022
«Рефюж», «дивертор» и «шикан». РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части