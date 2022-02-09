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Дмитрий Быстров: Вопрос реконструкции площади и сквера Клавы Назаровой в Острове волнует весь регион

Вопрос реконструкции площади и сквера Клавы Назаровой в Острове волнует всю Псковскую область, считает глава муниципалитета Дмитрий Быстров. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Быстрова, Островскому району удалось победить во Всероссийском конкурсе Минстроя с концепцией «Блики времени».

«Многие говорили, что нет в центре [города. – Ред.] туалета, детского кафе, надо что-то менять. Набор этих мероприятий мы изложили в концепции и победили. Сейчас будет производиться разработка проектно-сметной документации. Пока это просто наметки, никто не будет вырубать деревья, только сухие и аварийные. Вместо них посадят новые», - отметил глава Островского района.

Дмитрий Быстров также добавил, что после проверки экспертами начнется обсуждение с Советом ветеранов, также пройдут общественные слушания по приведению центра города и сквера Клавы Назаровой в порядок.

«Пока я предложил бы жителям набраться терпения, дождаться утверждения проектно-сметной документации», - заключил гость медиацентра.

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