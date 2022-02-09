Военное общежитие в Острове-2 может стать бюджетной гостиницей
Общежитие для военнослужащих в Острове-2, переданное Минобороны муниципалитету, может стать бюджетной гостиницей. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Также есть проект по строительству гостиницы рядом с микрорайоном Строитель, добавил глава муниципалитета.
Он также уточнил, что муниципальной гостиницы в Острове больше нет. «Она этот статус потеряла, теперь ею владеет частное лицо. В планах - сделать здание и номера более комфортными. На это нужны средства, и владельцы к этому готовы», - отметил Дмитрий Быстров.
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