По поручению губернатора создана региональная рабочая группа по проблеме уличного освещения в Острове

12:18, 09 февраля 2022, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова создана региональная рабочая группа по проблеме уличного освещения в Острове. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

«Вопрос освещения – самый больной вопрос сейчас. У нас в 2018 году был заключен энергосервисный договор с Ростелекомом. Более того, мы были первым, пилотным муниципалитетом, который на тот момент решил выполнить освещение города именно в такой манере. Энергосервис предполагал как раз закупку оборудования, его установку. Более того, мы парк светильников увеличили почти с тысячи до полутора тысяч. То есть осветили даже территории, которые никогда не освещались», – рассказал спикер.

Глава района отметил, что если бы всё шло без сбоев, то к концу этого года – середине следующего все работы в этом направлении были бы выполнены. «Но через год эксплуатации начались проблемы, которые выражались в выходе из строя самих светильников. Наблюдалось это в основном при неблагоприятных погодных явлениях. Даже незначительных. Где-то подул ветер, пошёл снег, налипание – всё, что связано с электричеством, начинает выходить из строя. Где-то один, где-то целые улицы выходили. Пока был подменный фонд и воля Ростелекома, они нам предоставляли эти светильники. Чтобы вы понимали, с 2018 года мы больше тысячи светильников заменили. Из парка полторы тысячи. Это очень много!» – отметил Дмитрий Быстров.

Он подчеркнул, что обратился за помощью к губернатору, потому что этот вопрос сложный. «Губернатор дал соответствующее поручение ответственным службам, сейчас уже создана региональная рабочая группа для решения этого вопроса. Она работает, мы всю необходимую информацию уже предоставили», – отметил спикер.

Глава муниципалитета выразил надежду, что создание рабочей группы позволит решить проблему с освещением.