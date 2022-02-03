Более 1100 детей Псковской области получили подарки в рамках акции «Рождественский Ангел»

16:42, 03 февраля 2022, ПАИ

Подведены итоги международной акции «Рождественский Ангел», которую австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» во главе с президентом Паскаль Вайер уже более десяти лет проводит для нуждающихся детей из России и Украины. В рамках акции дети из 12 интернатных учреждений Псковской области получают новогодние и рождественские подарки от благотворителей из разных стран. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

В 2021 году исполнились желания более 1100 детей, около 970 из которых живут и учатся в Красногородске, Опочке, Великих Луках, Печорах, Порхове, Пушкинских Горах, Пыталово, Воронцово, д. Бельское Устье и других населенных пунктах Псковской области.

Ввиду пандемии и сложностей в отправке посылок из-за рубежа большинство подарков Паскаль Вайер заказала для детей через интернет-магазин, поэтому желания и мечты детей были осуществлены вовремя несмотря на все препятствия.

По словам организаторов, акция «Рождественский Ангел» с 2011 года помогает воспитанникам школ-интернатов Псковской области получить подарки, о которых дети так мечтают. В ответ счастливые ребята отправляют рисунки, письма и фотографии, которые становятся для благотворителей огромной наградой за участие в проекте.

«Псковское отделение Российского детского фонда от всего сердца выражает свою благодарность австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» в лице Паскаль Вайер, а также всем организациям и благотворителям, которые с теплотой в душе помогают нуждающимся детям Псковской области, дарят искреннее счастье и заботу вместе с подарками», - отметили в псковском отделении РДФ.