Пропавшую осенью девушку ищут в Пскове

16:45, 03 февраля 2022, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает 29-летнюю Маргариту Кислову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По имеющимся данным, жительница Пскова 16 ноября 2021 года ушла из дома. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемой 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, волосы русые до плеч, глаза серо-зелёные, брови дугообразные, уши с проколами.

Была одета в чёрную матерчатую куртку на молнии с капюшоном, тёмно-синие джинсовые брюки, чёрные кроссовки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8 (911) 351-26-80 или 02.