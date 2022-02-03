Акция сбора кормов для зооприютов стартовала в Пскове
Благотворительную акцию «Большая помощь маленькому другу» организовал ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. Об этом говорится в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».
Акцию сбора кормов для животных зооприютов «Шанс» и «Зоозащита» запустили 1 февраля. Сухой и мягкий корма, крупы и консервы можно приносить до 20 февраля в ресурсный центр добровольчества по адресу город Псков, улица Конная, дом 2 с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
Волонтёры передадут все принесённые корма в зоозащитные организации.
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