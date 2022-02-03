Об особенностях выплаты социальных пособий с февраля рассказали псковичам

23:20, 03 февраля 2022, ПАИ

В отделении ПФР по Псковской области разъяснили, как с февраля 2022 года жителям региона будут выплачиваться пособия, принятые от органов социальной защиты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, с 2022 года жителям области органами ПФР предоставляется ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты населения. Семьи с детьми, а также семьи военнослужащих, чернобыльцы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, имеющие автотранспорт, – всего более 4 тысяч жителей региона в январе получили ранее назначенные меры соцподдержки, которые с начала года переданы в Пенсионный фонд. В целом им перечислено 26,8 млн рублей. Выплаты провели через «Почту России» и кредитные организации.

Выплата пособий за январь в первом месяце 2022 года была досрочной. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, то есть Пенсионный фонд должен был перечислить средства за январь 2022 года в феврале, за февраль 2022 года – в марте, за март 2022 года – в апреле.

Соответственно, выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

«Например, Екатерина Иванова, неработающая мама из Пскова, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 15-го числа. За январь 2022 года это пособие Екатерина должна была получить 15 февраля, но получила досрочно в январе. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 15-го числа», – пояснили в ПФР.

Финансирование кредитных учреждений будет осуществляться ежемесячно в начале месяца.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефонам регионального контакт-центра отделения ПФР по Псковской области 8-800-600-01-76, (8 8112) 69-64-08, а также в официальных аккаунтах регионального отделения в «Фейсбуке», «ВКонтакте», «Инстаграме».