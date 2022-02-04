Более 780 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

11:32, 04 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 4 487 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 780 217, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 76 947 человек, выздоровело 71 487 пациентов, умер – 1 451.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.