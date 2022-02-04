В России за сутки в больницу попали почти 18 тысяч пациентов с COVID-19

11:40, 04 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявили 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

Количество госпитализаций составило 17 798 человек, что на 0,03% больше по сравнению с 3 февраля. Зафиксировано 682 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 58 449 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 12 452 765 случаев коронавируса, 334 039 летальных исходов. Выздоровел 10 449 181 человек.