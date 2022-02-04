70% пациентов псковского онкодиспансера вакцинированы «Спутником-V»

12:58, 04 февраля 2022, ПАИ

70% пациентов Псковского областного онкодиспансера вакцинированы от коронавируса «Спутником-V», сообщил главврач медучреждения Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«При вакцинации «Спутником-V» не было выявлено никаких нежелательных явлений. Прививаться онкобольным можно, и это четко прописано Минздравом, - подчеркнул Юров. - Пациенты с ослабленным иммунитетом, с высоким риском заболеть должны прививаться обязательно. Нельзя только с временными противопоказаниями, в любом случае накануне лучше побывать у своего врача».