Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире

13:26, 04 февраля 2022, ПАИ

Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 4 февраля в 15:00.

В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Также планируется рассмотреть вопрос об отмене дистанционного обучения в школах Пскова и Псковского района с 7 февраля.

Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».