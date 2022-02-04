В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник

15:59, 04 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области будет продлен режим работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предполагается, что поликлиники временно будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в том числе для приёма пациентов. Кроме того, они перейдут на ежедневный режим работы. Также планируется выделить отдельные входы и помещения, чтобы потоки не пересекались и граждане с температурой могли обратиться и получить помощь.

Все эти поручения руководители первичного звена получили, уточнила Марина Гаращенко. Она добавила, что пациентов будут обязательно тестировать методом ИХА.

Напомним, в Пскове и Великих Луках приостановили оказание плановой амбулаторной медпомощи.