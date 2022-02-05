Весной на Ольгинском мосту в Пскове проведут краткосрочный ремонт

14:07, 05 февраля 2022, ПАИ

Жители Пскова обращают внимание на глубокие ямы там, где недавно был ремонт. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Это улицы Николая Васильева и Льва Толстого, а также Ольгинский мост. Губернатор переговорил с главой администрации Пскова Борисом Елкиным по поводу этих объектов.

«Покрытие Ольгинского моста серьёзно ремонтировали только в 2017 году. К настоящему времени оно существенно износилось, и фактически каждый день при переходе температуры через ноль на мосту образуются выбоины. Оперативные ремонтные работы проводят каждую ночь, но в силу погодных условий позже все равно появляются новые ямы», – рассказал губернатор. Карточный ремонт будет проведен весной, а к концу года планируется основательно привести в порядок покрытие с использованием современных материалов.

Что касается улиц Николая Васильева и Толстого, на одном из участков ремонт проводился ещё в 2018 году, и того подрядчика уже не существует. «Соответственно, гарантийный ремонт делать некому. В планах самые сложные участки привести в порядок по нацпроекту БКД в 2023-2024 годов. Если будет экономия, начнём раньше», – сказал губернатор.