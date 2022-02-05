Кабмин выделит средства на оплату труда медиков, дистанционно консультирующих граждан с ковидом
Правительство РФ одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, осуществляющих дистанционно консультации для граждан с ковидом, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что увеличение численности медиков, оказывающих такую помощь в период подъёма заболеваемости и распространения коронавируса, позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов на дому и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами.
На эти цели планируется выделить 600 млн рублей, что позволит задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов (медицинских сотрудников и студентов-медиков), которые будут консультировать людей дистанционно.
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