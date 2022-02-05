Противопожарный рейд прошёл в Локнянском районе

22:39, 05 февраля 2022, ПАИ

5 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел и представителями газовых служб провели профилактический рейд на территории Локнянского района, сообщили в пресс-службе управления.

В ходе мероприятия до жителей Локнянского района была доведена обстановка с пожарами на территории конкретного района и на всей территории Псковской области в текущем периоде.

Кроме того, сотрудники управления объяснили наиболее частые причины возникновения пожаров и напомнили номера вызовов экстренных оперативных служб (в случае пожара или возгорания звонить по телефону 01, средствами мобильной связи – 112, 101).