Противопожарный рейд прошёл в Локнянском районе
5 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел и представителями газовых служб провели профилактический рейд на территории Локнянского района, сообщили в пресс-службе управления.
В ходе мероприятия до жителей Локнянского района была доведена обстановка с пожарами на территории конкретного района и на всей территории Псковской области в текущем периоде.
Кроме того, сотрудники управления объяснили наиболее частые причины возникновения пожаров и напомнили номера вызовов экстренных оперативных служб (в случае пожара или возгорания звонить по телефону 01, средствами мобильной связи – 112, 101).
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