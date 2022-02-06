172 подростка привились «Спутником М» в Псковской области
172 подростка в Псковской области привились вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник М», сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
«Хорошее решение родителей, учитывая, что омикрон особенно активно распространяется среди детей и молодёжи», – прокомментировал губернатор.
За сутки первым компонентом привилось 437 человек. Всего за время пандемии привилось 285 737 псковичей. Двумя компонентами привилось 332 человека, за все время — 279 694.
Ревакцинацию за сутки прошли 58 человек, всего ревакцинировано 41 008 человек. Использовано 80,1 % поступившей вакцины.
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