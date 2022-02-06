Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Туристам с российским сертификатом о вакцинации разрешён въезд в Израиль

Фото: Avianews

С 6 февраля туристам, которые получили сертификат в любой лаборатории Invitro, QR-код о вакцинации «Спутником V» или «Спутником Лайт», разрешён въезд в Израиль, сообщает РИА Новости.

При заполнении бланка декларации о въезде в Израиль туристам необходимо приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код. Таким образом туристы могут избежать сдачи серологического анализа при въезде в страну.

На данный момент в страну разрешён въезд туристам, привитым такими препаратами, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Bharat Biotech, Sinopharm, Johnson & Johnson, «Спутник V» или «Спутник Лайт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

06 февраля 2022

Как влияет холод на иммунитет граждан, рассказал врач
06 февраля 2022

Туристам с российским сертификатом о вакцинации разрешён въезд в Израиль

06 февраля 2022

Употребление фастфуда и сладостей у заболевших омикроном может вызвать замедление выздоровления

06 февраля 2022

В Колумбийском университете обнаружили сходство между последствиями COVID-19 и болезнью Альцгеймера
06 февраля 2022

Псковичам рассказали, как защитить автомобиль от угона

06 февраля 2022

Вирусолог из центра Гамалеи уверен, что COVID-19 не покинет человеческую популяцию

06 февраля 2022

Астроном-любитель запечатлел на камеру две туманности на ночном псковском небе

06 февраля 2022

Вступило в силу постановление Роспотребнадзора об отмене изоляции контактировавших с больными COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...