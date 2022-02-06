Туристам с российским сертификатом о вакцинации разрешён въезд в Израиль

16:53, 06 февраля 2022, ПАИ

С 6 февраля туристам, которые получили сертификат в любой лаборатории Invitro, QR-код о вакцинации «Спутником V» или «Спутником Лайт», разрешён въезд в Израиль, сообщает РИА Новости.

При заполнении бланка декларации о въезде в Израиль туристам необходимо приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код. Таким образом туристы могут избежать сдачи серологического анализа при въезде в страну.



На данный момент в страну разрешён въезд туристам, привитым такими препаратами, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Bharat Biotech, Sinopharm, Johnson & Johnson, «Спутник V» или «Спутник Лайт».