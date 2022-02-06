Александр Гинцбург сообщил, что детей до 6 лет могут вакцинировать от ковида назальным препаратом
Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что вакцинация от коронавируса детей с шести месяцев до шести лет может проходить с использованием интраназального препарата.
Он также добавил, что центр им. Н. Ф. Гамалеи начал клинические испытания назальной формы вакцины, и выразил надежду, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся.
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