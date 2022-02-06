В России утвердили концепцию развития круизного туризма до 2024 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития круизного туризма в стране до 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что планируется увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан. В рамках концепции предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в ее создании.
Кроме того, в планах также расширение маршрутной сети российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создание новых экскурсионных программ с посещением особо охраняемых природных территорий, а также развитие круизных направлений, которые будут интересны не только взрослым, но и детям.
Также планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.
Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Ростуризмом и предоставлен в правительство до 1 июля 2022 года.
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