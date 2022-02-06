Врач назвал продукты, препятствующие выздоровлению при заболевании омикроном

19:44, 06 февраля 2022, ПАИ

Некоторые продукты становятся препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании «омикрон»-штаммом COVID-19, заявил РИА Новости руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

К таким продуктам врач отнес фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, конфеты, пирожные, торты.

Чудаков также отметил, что продукты на фруктозе дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Лучше, по его мнению, выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень) или хотя бы кисло-сладкие фруктовые.

К провоспалительным продуктам также относится всё жареное, особенно опасно употребление красного мяса в большом количестве. Самый безопасный способ приготовления такого мяса — варка, тушение или приготовление на мангале.

Ткже для многих людей молочные продукты являются провокаторами хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, в таком случае лучше отдать предпочтение кисломолочным продуктам.

Даже овсянка, если питаться ею каждый день, может быть провоспалительным продуктом, поэтому желательно чередовать ее с гречкой, рисом (наиболее нейтрально действующий злак), перловкой. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов, заключил врач.