Более 7000 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области

08:39, 07 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области проходят лечение от коронавируса 7109 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

6670 пациентов находятся на амбулаторном лечении, 439 — на стационарном.

С начала пандемии в регионе выявили 78 327 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 507 заболевших. Выздоровели 72 143 пациента, из них 183 — за минувшие сутки. 1468 жителей Псковской области скончались от коронавируса.

Рост темпов распространения заболеваемости на прошедшей неделе превысил 60%. По словам главы региона, это крайне высокая динамика.