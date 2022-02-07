Роспотребнадзор обновил правила профилактики коронавируса

09:04, 07 февраля 2022, ПАИ

Роспотребнадзор обновил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в соответствии с характером заболевания новым штаммом омикрон. Постановление опубликовано на портале правовой информации, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Так, с 6 февраля отменена обязательная изоляция для лиц, контактировавших с больными COVID-19, но не имеющих признаков заболевания. Это же касается всех ранее помещённых на изоляцию – они уже могут выходить на работу при условии закрытия больничного листа (для этого не требуется посещение медицинской организации, закрыть его можно по телефону горячей линии).

Если лечение пациента с коронавирусом затянулось на срок более недели, то для выписки не нужен отрицательный результат теста.

Если же лечение составляло менее 7 дней, для выписки достаточно 1 отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем через 3 дня после получения положительного результата теста.

Выписка из стационара для лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного ПЦР-теста. Исключением является выписка пациентов, проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Для признания нового случая COVID-19 будут учитываться результаты всех зарегистрированных в России лабораторных исследований. Подойдут и экспресс-тесты, выполненные в медицинской организации.

Исключена рекомендация по ношению перчаток как профилактика борьбы с коронавирусом.

Скорректированы правила введения дистанционного обучения в школах. Теперь на дистант переводятся классы, где по причине заболевания COVID-19 отсутствуют более 20% учащихся (ранее было достаточно 1 заболевшего и контактных).