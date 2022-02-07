Лаунж-зона появится в аэропорту Пскова
Лаунж-зона появится в аэропорту Пскова, сообщил в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» директор аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов.
«У нас появятся две комнаты повышенной комфортности. Там можно будет посидеть в кресле, посмотреть телевизр, можно будет заказать что-то из кафе», - уточнил Артём Тарасов.
По его словам, организацию зоны отдыха планируется завершить в течение месяца. Пребывание в ней будет платным.
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