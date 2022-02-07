Псковский врач дала совет по ревакцинации привившимся «Спутником Лайт»

10:38, 07 февраля 2022, ПАИ

Тем, кто вакцинировался «Спутником Лайт», лучше всего пройти полный курс ревакцинации вакциной «Спутник V». Такой совет жителям Псковской области дала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«Вакцинироваться полным курсом «Спутника V» необходимо для создания стойкого, напряжённого иммунитета. Людям старше 65 лет и имеющим сопутствующие заболевания при второй ревакцинации имеет смысл получить два компонента «Спутника V», а всем остальным следует ввести «Спутник Лайт», – пояснила врач.

Ранее аналогичные рекомендации Анастасия Повторейко дала привившимся вакциной «ЭпиВакКорона».