Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Виктор Мусатов рассказал, как защитить домашнюю собаку от нападения волков

Фото Андрея Степанова

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире одной из псковских радиостанций рассказал, как защитить домашнюю собаку от нападения волков.

Виктор Мусатов отметил, что собака – лёгкая добыча для волка. Помимо этого, подавляющее большинство собак испытывают панический страх перед волком. Спикер рекомендовал жителям региона запирать собак дома, чтобы защитить от нападения хищника.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что было принято решение о регулировании численности волка на 2022 год. «По всем звонкам, поступающим в наш комитет, районные охотоведы выезжают», - добавил Мусатов. Он также рассказал, что нельзя с уверенностью сказать, что волк, которого жители видели вчера, будет добыт сегодня или завтра. «Мы понимаем, сколько стая может пройти километров за день», - сказал Виктор Мусатов.

Читайте также, как проходила серьёзная охота на волков в Гдовском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

07 февраля 2022

525 тысяч нарушений на дорогах Псковской области выявлено с помощью камер
07 февраля 2022

Более 600 млн направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан дистанционно
07 февраля 2022

Около 2,5 тысячи тонн рыбы выловили из Псковско-Чудского озера за год
07 февраля 2022

Осадки в виде мокрого снега ожидаются в Псковской области 8 февраля
07 февраля 2022

Более 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
07 февраля 2022

Популяцию кабанов в Псковской области из-за АЧС сократили до 500 особей
07 февраля 2022

В работе Telegram произошел сбой
07 февраля 2022

Виктор Мусатов: Псковская область – экологически благополучный регион, но сильно замусоренный


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...