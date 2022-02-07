Виктор Мусатов рассказал, как защитить домашнюю собаку от нападения волков

12:34, 07 февраля 2022, ПАИ

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире одной из псковских радиостанций рассказал, как защитить домашнюю собаку от нападения волков.

Виктор Мусатов отметил, что собака – лёгкая добыча для волка. Помимо этого, подавляющее большинство собак испытывают панический страх перед волком. Спикер рекомендовал жителям региона запирать собак дома, чтобы защитить от нападения хищника.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что было принято решение о регулировании численности волка на 2022 год. «По всем звонкам, поступающим в наш комитет, районные охотоведы выезжают», - добавил Мусатов. Он также рассказал, что нельзя с уверенностью сказать, что волк, которого жители видели вчера, будет добыт сегодня или завтра. «Мы понимаем, сколько стая может пройти километров за день», - сказал Виктор Мусатов.

Читайте также, как проходила серьёзная охота на волков в Гдовском районе.