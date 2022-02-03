В Гдовском районе охотники за один раз добыли четыре волка

15:17, 03 февраля 2022, ПАИ

На коллективной охоте в конце января в Гдовском районе в Полновской волости псковские охотники добыли четыре волка. Из пяти хищников один из оклада ушёл под флажки. Как проходила серьёзная охота на волков, рассказал охотовед охотничьего клуба «Молоди» Сергей Якимов.

Сергей Якимов живет в деревне Знаменка Гдовского района. Охотится с 18 лет. Окончил пушно-меховой техникум в Сходне Московской области. В 90-е годы работал в зверосовхозе. Ему 52 года, охотоведом работает последние семь лет. На его личном счету не менее десяти добытых волков.

Волчья зима

Волков на территории охотхозяйства много. Кабанов хищники вырезали почти всех, остались единицы. Мы их подкармливаем, регулярно объезжаем участки, где держится кабан, следим, чтобы волки их не перехватили, но… В этом году очень много снега. Косуль волки могут по такой зиме всех уничтожить, им выжить просто нереально, шансов у козочек почти нет. Лоси тоже сильно страдают, их телят волки добирают нещадно. И бобрам достаётся – зубастые твари и на суше, и на льду их отлавливают, и даже хатки разоряют. Слышал, что недавно волки разбойничали и в Серёдке, и в Гверздони (населённые пункты на севере Псковского р-на. – Прим. авт.), собак потягали. У волков в феврале гон, свадебный период. Перед этим они всегда хотят набраться сил, усиленно охотятся. А тут такой шикарный подарок от природы в виде обильного и глубокого снега.

Ворон–помощник

В эту зиму мы уже устраивали флажковую охоту вдоль Чёрной речки. В окладе было три волка, но ушли, охота не получилась. Волки много передвигаются, мигрируют и за сутки могут уйти за 50 километров. Может, эти же волки из Серёдки и к нам пришли. Обнаружили их 28 января водители лесовозов, в этот же день их видели и Алексей Антонов и его сын Максим – охотники яммского охотколлектива и сообщили мне. Мы быстро организовались и вдесятером на снегоходах обложили флажками участок леса по периметру, где предполагалось нахождение хищников, общей протяжённостью 14-15 км. Следов было много, они уходили и влево, и вправо, старались обрезать все следы. По нашим оценкам, в окладе было пять волков. Полной уверенности, что звери остались в окладе, у нас не было. Но мы не ошиблись. А ещё нам ворон здорово помог. Он перелетал с дерева на дерево, но не улетал далеко, мы за ним долго наблюдали. Это верный признак, что умная птица чует и видит задранную волками дичь и ждёт, когда и ему удастся поживиться.

«Спасибо всем, кто откликнулся…»

Вечером накануне охоты мы обзвонили всех, кого только могли. На утро собралось 48 охотников – из нашего района, из Стругокрасненского, из Псковского, даже из Ленинградской области люди были. Выехали на место, там ещё раз все обсудили, разделились. Загонщики получили инструктаж: как только они станут на волчьи следы, оповестить об этом выстрелом вверх. Расставили номера, загонщики стали гнать с двух сторон. События развивались очень быстро. Через 10 минут, как начался загон, пошли выстрелы. По рации сообщили, что на двух номерах уже добыли двух волков. Ещё через 30 минут опять пошли выстрелы, доложили – третьего добыли. Прошло с начала загона полтора часа, и опять пошли выстрелы – добыли четвёртого волка. Ещё через час мы на снегоходе объехали оклад между номерами и обнаружили, что один зверь ушёл под флажки. Охота наша продолжалась 2,5 часа.

Три серых, один рыжий

Добыть сразу четыре волка – это дорогого стоит, такого и не припомню, чтобы бывало за одну охоту. Наши трофеи - два больших кобеля, одна волчица и один переярок (волк двух-трёхлетнего возраста. – ПАИ). Самый крупный волк – редкого рыжего цвета. Все особи упитанные. Нынешняя зима – благодать для волков. Много снега - и копытные почти беспомощны по такой погоде.

Трофеи отвезли в Гдов, где их освидетельствовал государственный ветеринарный инспектор и составил акты, там же продырявили каждому волку уши, чтобы не было повтора. Шкура волка сейчас никому не нужна, лишь один охотник забрал себе трофей, чтобы попытаться сделать из него чучело. Остальных трёх волков мы утилизировали – сожгли в специальной яме на базе охотхозяйства.

10 тысяч за голову

Как сообщил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев, в нашем регионе на 1 апреля 2021 учтено 173 волка. По нормативам плотность популяции считается опасной выше 0,05 экземпляра на 1000 кв. км, для территории Псковской области это примерно 250 волков. При этом в 2021 году псковскими охотниками было добыто 304 экземпляра, за 2022 год – 17 экземпляров. Четыре волка из Гдовского района ещё не учтены. За добычу одного волка в Псковской области установлено вознаграждение в 10 000 рублей.

Наш псковский волк – серый, его средние размеры достигают 30-50 кг. Зимой волки собираются в стаю по 7-17 особей, чаще всего это одна семья, но иногда смешиваются и две-три стаи. Во время поиска пищи легко передвигаются со скоростью 10 км/час и развивают ее до 65 км/час во время погони, совершая при этом пятиметровые прыжки. Никогда не промышляют возле логова, за ночь стая может совершать переходы до 30 и более километров. В конце зимы волчицы приносят от 3 до 13 волчат, несмотря на хорошую заботу, в первый год погибает до 80% потомства.



Волки агрессивны по отношению к человеку в основном в местах, бедных естественной добычей. Одиночный волк редко представляет угрозу, но стая от 10 и более особей при встрече очень опасна, вероятность нападения велика. Еще большую опасность представляют волкопсы - помесь волка и одичавшей собаки, которые утратили инстинкт самосохранения и не боятся ни огня, ни человека, подходят очень близко к жилищу. Но главная опасность – от укусов бешеного волка. Высокая плотность волков именно тем и опасна, что создает условия для бешенства.