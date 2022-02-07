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Общество

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно пользоваться «Госуслугами»

Несовершеннолетние граждане смогут зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Для регистрации на портале подросткам старше 14 лет понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учётная запись на портале.

Отмечается, что решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов», – заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 7 февраля.

Глава правительства напомнил, что портал госуслуг создан для того, чтобы упростить общение граждан с госорганами, чтобы люди могли быстро и эффективно решать свои повседневные вопросы.

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