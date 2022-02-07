Борис Елкин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО
Глава администрации Пскова Борис Елкин вошёл в тройку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».
Лидерами медиарейтинга в январе 2022 года стали глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский, второе место занял мэр Вологды Сергей Воропанов. Тройку лидеров замкнул Борис Елкин.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 69 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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