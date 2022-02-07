Прокуратура проводит проверку по факту проведения работ вблизи Чудского озера
Природоохранный прокурор инициировал проведение проверки в связи с публикациями в Интернете и социальных сетях информации о нарушении требований водоохранного и земельного законодательства при проведении работ в границах береговой полосы и акватории Чудского озера.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сотрудники специализированной прокуратуры и специалистов контролирующих органов выехали на место, истребовали материалы и документы.
На сегодняшний день проверка не завершена.
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