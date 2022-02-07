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Происшествия

В Сочи сноубордисты вызволили ребёнка из снежной ловушки

Сочинские сноубордисты заметили, как малыш провалился под снег. Фото: скрин видео

На горнолыжной трассе в Сочи сегодня сноубордисты спасли мальчишку. Он провалился и оказался под большой толщей снега. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что ребёнок не смог бы выбраться самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды». Рядом с местом провала проезжали сноубордисты, они и поспешили на помощь.

Несколько взрослых подобрались к краю снежной ловушки и начали откапывать сугроб, протягивая ребёнку руки. В результате слаженных действий мальчика выдернули из снежной ямы

При этом сообщается, что ребёнок совершенно не пострадал, а только успел испугаться.

 

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