В Сочи сноубордисты вызволили ребёнка из снежной ловушки
На горнолыжной трассе в Сочи сегодня сноубордисты спасли мальчишку. Он провалился и оказался под большой толщей снега. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что ребёнок не смог бы выбраться самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды». Рядом с местом провала проезжали сноубордисты, они и поспешили на помощь.
Несколько взрослых подобрались к краю снежной ловушки и начали откапывать сугроб, протягивая ребёнку руки. В результате слаженных действий мальчика выдернули из снежной ямы
При этом сообщается, что ребёнок совершенно не пострадал, а только успел испугаться.
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