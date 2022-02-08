Школа звонарей в Пскове объявляет новый набор учеников

07:55, 08 февраля 2022, ПАИ

Школа звонарей при храме Великомученика Димитрия Солунского в Пскове объявляет новый набор в группу по обучению звонарскому искусству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской епархии.



В группу до шести человек принимаются все желающие с 12 лет. Наличие музыкального образования не обязательно.



Занятия начнутся 17 марта. Срок обучения - 2 месяца. Теоретические и практические занятия с преподавателем будут идти каждую неделю по четвергам с 19:00 до 22:00.



После обучения и успешной сдачи экзаменов слушатели получат официальное свидетельство (диплом) об окончании школы.