Российский сноубордист завоевал бронзовую медаль в параллельном гиганте на Олимпиаде

10:54, 08 февраля 2022, ПАИ

Сноубордист Виктор Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде, пишет РИА Новости.

35-летний спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера, завоевав третью награду в карьере. Уайлд родился в США и был натурализован перед Олимпийскими играми - 2014 в Сочи, на которых победил в параллельных слаломе и гиганте.

В 1/8 финала Уайлд обошёл чемпиона мира 2019 года в этой дисциплине, соотечественника Дмитрия Логинова. Спортсмен принес России восьмую медаль на Олимпийских играх в Пекине (две золотые, три серебряные и три бронзовые). В общем зачёте по сумме медалей Россия занимает первое место, по сумме золотых медалей – третье место.

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