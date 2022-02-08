Центробанк спрогнозировал падение спроса на ипотечном рынке России

12:23, 08 февраля 2022, ПАИ

После значительного двухлетнего роста на ипотечном рынке России в 2022 году ожидается падение спроса. Об этом пишет газета «Деловой Петербург».

По данным издания, в 2021 году банки Санкт-Петербурга выдали ипотечных кредитов на 26 % больше объёмов 2020 года. В свою очередь в 2020-м суммарная выдача была на 52 % больше, чем в 2019-м.

Банки Ленинградской области в 2021 году одобрили гражданам ипотечных кредитов на 22 % больше, чем годом ранее. А в 2020 году жители региона получили на 48 % ипотечных кредитов больше, чем в 2019-м.

В 2022 году аналитики ожидают ещё более значительное замедление спроса. Так, Центробанк в своем среднесрочном базовом прогнозе предсказал рост ипотечного рынка всего на 15-19 %. Ещё через год прирост должен составить 14-18 %, а к 2024-му – снизиться до 12-16 %.

Причиной замедления являются увеличение цен на недвижимость и рост ставок, которые в январе 2022 года уже достигли двузначных показателей.