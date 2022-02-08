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Анастасия Повторейко оценила готовность региона к дистанционной продаже рецептурных лекарств

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации оценила готовность Псковской области к дистанционной продаже рецептурных лекарств.

Анастасия Повторейко поддержала инициативу «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и подчеркнула, что эта мера особенно необходима в период распространения омикрона и большой нагрузки на медиков. «Телемедицина – это наше будущее. Такая инициатива позволит избежать перебоев с поставкой лекарственных препаратов нашим пациентам», - уверена Повторейко.

Также главный врач медучреждения отметила, что медицина в Псковской области развивается стремительно. «В рамках того, что у нас формируется новая медицинская информационная система, всё будет реализовано в ближайшие сроки», - добавила Анастасия Повторейко.

Псковский врач уверена, что онлайн-продажа лекарств станет доступнее благодаря инициативе «Единой России».

Напомним, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко обратился к президенту с просьбой реализовать дистанционные технологии для выписывания рецептов в период сверхнагрузок.

«Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», — отметил он.

Также Проценко предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам.

Владимир Путин инициативу поддержал и подчеркнул, что эксперимент с электронными рецептами необходимо развивать.

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