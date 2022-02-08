Открытые лекции ведущих российских учёных-математиков прошли в ПсковГУ

18:06, 08 февраля 2022, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета прошли открытые лекции ведущих российских учёных-математиков. Все желающие могли присоединиться к ним как в очном, так и в онлайн-формате. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня российской науки, которое проходит сегодня в вузе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, доктор физико-математических наук, профессор Андрей Райгородский рассказал слушателям о новых классических задачах комбинаторики. Заведующий кафедрой теоретической механики МФТИ, доктор физико-математических наук Сергей Соколов посвятил своё выступление одной из актуальных проблем современной науки – теории интегрируемых систем.

Слушатели лекций смогли обсудить заявленные темы и задать вопросы спикерам. На встрече отмечалось, что одна из важнейших задач молодёжи, которая сегодня хочет заниматься наукой, – это не только углубление образования и наработка достижений, но и общение с окружающим математическим миром в рамках различных объединений. В частности, для таких целей на базе ПсковГУ начал работу научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской».