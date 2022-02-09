«Рефюж», «дивертор» и «шикан». РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

11:02, 09 февраля 2022, ПАИ

Подведомственный Министерству транспорта РФ институт РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части и предлагает ввести такие понятия, как «рефюж», «дивертор» и «шикан», сообщает газета «Коммерсантъ».

Нововведения, которые планируют утвердить к 2022 году, направлены на то, чтобы «успокоить движение» автомобилей и способствовать безопасности пешеходов на проезжей части, но у ГИБДД и независимых экспертов к документу остаются вопросы. При подготовке стандарта эксперты изучали российский и зарубежный опыт по обеспечению безопасности и выбрали самые эффективные из них.

Новые понятия используются в практике, как уточнил специалист отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислав Елизаров, но они еще не закреплены в официальных документах. В качестве примера специалист назвал слово «дивертор» - ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке и «рефюж» - защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов.

Последний способ пришел из гонок «Формула-1» - «шикан». Так называют последовательность тесных извивающихся поворотов обычно в форме буквы S.