Мастер-класс «Подвижные игры с детьми дома» пройдёт в ПсковГУ

11:24, 09 февраля 2022, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» приглашает родителей на мастер-класс «Подвижные игры с детьми дома» с целью повышения педагогической компетенции родителей по проблеме активации игровой деятельности ребёнка в условиях семьи. Мероприятие состоится 14 февраля в 16:00 в спортивном зале главного корпуса Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в вузе.

Спикерами выступят старшие преподаватели кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Елена Карпенко, Ирина Колбасова, Артем Момент. Они расскажут о том, как в игре формируется психика малыша: его эмоции, чувства, когнитивные и волевые качества. Дадут советы, как взрослым обдуманно подойти к выбору игр, а также обсудят вопросы организации игровой среды.

Мастер-класс направлен на развитие активного интереса у родителей к воспитанию ребёнка.

«На мастер-классе мы расскажем, как можно весело провести время в кругу семьи, одновременно развивая ловкость, меткость, скорость реакции, да и просто направить неуемную детскую энергию в мирное русло», – сообщают организаторы.

Подвижные игры – один из способов физического развития ребёнка. Они позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь эмоционального переключения с одного вида деятельности на другой. Подвижные игры особенно любимы детьми, ведь они – важный источник радостных эмоций. Игры стимулируют активную работу, мысли, способствуют расширению кругозора, совершенствованию всех психических процессов, формируют положительные нравственные качества у детей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» работает на базе института образования и социальных наук ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».