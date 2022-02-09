Росгвардейцы задержали укравшего лампу и USB-кабель псковича
8 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего псковича, который похитил из торгового зала лампу и USB-кабель, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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