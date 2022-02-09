Росгвардейцы задержали укравшего лампу и USB-кабель псковича

11:47, 09 февраля 2022, ПАИ

8 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего псковича, который похитил из торгового зала лампу и USB-кабель, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.