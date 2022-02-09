Соревнования по дрон-рейсингу пройдут в псковском «Кванториуме»
16 февраля среди учащихся детского технопарка «Кванториум Псков» пройдут соревнования по дрон-рейсингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Кванториума».
Показывать свое умение управлять квадрокоптером на гоночной трассе будут 16 участников. Тройку финалистов ждет приз от авиацентра «Середка» - сертификаты на полеты на самолете.
Состязания пройдут в классе TinyWhoop — это разновидность небольших коптеров, которые могут безопасно летать в помещении. Пилотировать нужно будет с помощью FPV-очков.
«На квадрокоптере установлена камера, которая без задержки передает сигнал пилоту. Благодаря этому управление идет как будто от лица квадрокоптера и можно проходить трассу на большой скорости, успевая маневрировать через препятствия», - рассказал организатор конкурса, наставник Аэроквантума Игорь Смирнов.
Победит участник, который на разных этапах быстрее соперников пройдет все препятствия.
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