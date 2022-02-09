Пропавшего более двух лет назад великолучанина продолжает искать полиция

17:29, 09 февраля 2022, ПАИ

Полиция Великих Лук продолжает искать 32-летнего Евгения Степанова, который пропал в августе 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанин ростом 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза светло-серые. Мужчина был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.