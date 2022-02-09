Фермеры из США придумали духи с запахом картошки фри

22:05, 09 февраля 2022, ПАИ

Американский штат Айдахо славится фермерскими хозяйствами. В основном там выращивают картофель. В штате существует даже комиссия по картофелю Айдахо. Эта организация осуществляет продвижение продукции аграриев. Одному из членов комиссии и пришло в голову выпустить необычный парфюм с запахом картофеля фри, пишет сегодня журнал «Нож».

Аромат называется Frites by Idaho. В его основе эфирные масла картофеля. Золотистый цвет парфюма отсылает к поджаренной корочке, а символическая цена 1,89 доллара (140 рублей) — к стоимости порции блюда размером с флакон. Его объём — 50 миллилитров.

Купить Frites by Idaho можно только в течение февраля. Если духи будут востребованы, позже комиссия выпустит парфюм с ароматом печёного картофеля.