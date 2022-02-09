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В Порховском районе провели конкурс каш из русских печей

Антонина Васильевна Виноградова – мастерица готовить в русской печке. Фото: «Восход»

Администрации Порховского района и Порховский дом культуры проводили конкурс каш «Вернём каши на столы наши». Жительница деревни Левково Антонина Васильевна Виноградова подготовила рецепт «Каша пшенная со шкварками в печке». Об этом сообщила корреспондент газеты «Восход».

От Порховского музея в качестве награды Жарковский сельский клуб получил памятный подарок – оригинальное плетёное лукошко и диплом. 

Русская печь в доме Антонины Васильевны занимает центральное место. Печку хозяйка топит с раннего утра, чтобы приготовить ароматные щи, вкусную кашу, топлёное молоко… У Антонины Васильевны Виноградовой много старинных рецептов приготовления блюд в русской печи. Один из них хозяйка выведала у своей мамы - Марии Васильевны Андреевой 1929 года рождения.

Его так и назвали: «Бабашки от бабушки Маши». Для приготовления потребуется 0,5 литра простокваши, два яйца, соль, сахар по вкусу, 0,5 чайной ложки соды, погашенной в уксусе, один килограмм муки, просеянной через сито. Антонина Васильевна использует настоящую чугунную сковороду, предварительно посыпанную мукой, для того чтобы выпечка не пригорела. В течение 20 минут заслонку открывать нельзя, чтобы не нарушить температурный баланс. Время выпекания – 30-40 минут. Бабашки в печке получаются пышными, румяными и особенно вкусными.
В русской печи получаются на удивление вкусные блюда, обладающие неповторимыми полезными и питательными свойствами.

О других интересных событиях расскажет газета «Восход».

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