Из-за ссоры с мужем псковичка выбросила его собаку вблизи зооприюта

09:30, 10 февраля 2022, ПАИ

Из-за ссоры с мужем псковичка выбросила его собаку, при этом сказав, что отвела её в зооприют. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Зоозащитники рассказали, что в приют пришел мужчина в поисках своей собаки. По его словам, они поссорились с женой и та отвела их собаку в приют «Лесопилка». «Но никто не приводил к нам собаку, мы так и объяснили мужчине. Фото показал», - подчеркнули волонтёры.

Мужчина ушел, а поздней ночью эту собаку, явно породистую и молодую, заметили неподалеку от приюта. «Очень испугалась и рванула вдоль забора в сторону института. На собаке поводок. По отпечаткам лап можно понять, что собака тусит около приюта как минимум сутки! Есть свежие и запорошенные снегом», - рассказали волонтеры. Они положили корм для животного и приступили к поискам хозяина, который не оставил своего номера.

Публикация в соцсети дала результат, по данным пользователей, собаку забрали домой. Кроме того, оказалось, что собаку искал и сын мужчины, который считал её потерявшейся.

История вызвала осуждение подписчиков «Зоозащиты», которые возмутились поведением женщины. Они подчеркнули, что она не только бросила животное на произвол судьбы, но и обманула мужа.